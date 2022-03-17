РИАМО - 17 мар. В городском округе Балашиха двое мужчин поссорились во время совместного распития спиртного. В результате один из них погиб от резаной раны шеи, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Убийство произошло в доме на проспекте Ленина. Пострадавшего 1987 года рождения госпитализировала бригада скорой помощи.

От полученной раны мужчина скончался. За совершенное преступление был задержан житель Ивановской области 1974 года рождения.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемый уже задержан правоохранителями.