РИАМО - 17 мар. Каркас будущего здания пристройки к поликлинике в подмосковном Реутове будет полностью собран в начале апреля, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Возведение пристройки к поликлинике №1 – на особом контроле. Сегодня здесь работают 45 человек и 5 единиц техники: 2 экскаватора, 2 автокрана и мини-погрузчик. В начале апреля каркас здания должен быть полностью готов, до конца 2022 года все работы будут завершены», – заявил глава Реутова.

В настоящее время в подвальном помещении пристройки уже сделаны перегородки, идут штукатурные работы. На первом этаже выполнены работы по устройству перегородок и наружных ограждающих стен, идет прокладка лотков для установки кабельной и слаботочных линий. На 2 этаже выполняются работы на наружных стенах и внутренних перегородках, на 3-ем идут монолитные и железобетонные работы, на 4 приступили к армированию стен.

В 4-этажном здании общей площадью 2,9 тыс. кв. м разместятся терапевтическое и стоматологическое отделения, кабинеты врача-травматолога с перевязочной и гипсовой, врача ревматолога, отделение профилактики для проведения профилактических осмотров и диспансеризации, отделение неотложной помощи и физиотерапевтический кабинет. Корпус рассчитан на 250 посещений в смену.

Пристройку с действующим зданием поликлиники соединят межэтажным переходом.

Проектирование и строительство нового корпуса предусмотрены госпрограммой «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируются из средств бюджета.