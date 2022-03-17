РИАМО - 17 мар. В Фонд поддержки промышленности Москвы будут дополнительно направлены 10 млрд рублей. Благодаря этому предприятия города смогут привлечь заемные средства на сумму около 100 млрд рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Эти средства будут направлены на субсидирование процентных ставок, так как в настоящий момент одна из основных проблем промпредприятий – пополнение оборотных средств и возобновление нормальной работы. Эта мера позволит предприятиям привлечь заемные средства на сумму около 100 млрд рублей», – заявил Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Решение о дополнительной капитализации Фонда поддержки промышленности было принято мэром столицы Сергеем Собяниным.

С помощью этих средств компании смогут адаптироваться к работе в условиях экономических санкций и нарушения работы логистических цепочек.