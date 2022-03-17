РИАМО - 17 мар. Глава Реутова Станислав Каторов и спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов посетили подстанцию скорой медицинской помощи, открывшуюся после ремонта, и вручили сотрудникам бытовую технику, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Вручили медикам необходимую бытовую технику, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя здесь как дома. В прошлом году завершили здесь внутренние отделочные работы, заменили коммуникации. На ремонт было выделено более 30 млн рублей», - сказал Каторов.

Также гости поговорили о развитии здравоохранения, обсудили вопросы обустройства навесов для машин скорой помощи и другие потребности персонала.