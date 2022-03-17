РИАМО - 17 мар. В Мосметро началось строительство пересадочного узла, который соединит станции «Печатники» Большого кольца (БКЛ) и Люблинско-Дмитровской линий. Пересадку на «салатовую» ветку планируют открыть одновременно с вводом станции БКЛ «Печатники», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Работы по обустройству перехода ведет инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект», который является проектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций столичного метро.

По словам гендиректора «Мосинжпроекта» Юрия Кравцова, сейчас в котловане вестибюля пересадочного узла в «Печатниках» уже устроены ограждающие конструкции. На платформе действующей станции возведена воздухоплотная перегородка, отделяющая ее от строящейся части, электрические сети перенесены из зоны производства работ. Ведется подготовка к вскрытию плит покрытия.

«На станции «Печатники» БКЛ специалисты строительного подразделения холдинга – компании «МИП-Строй 1» – завершают земляные работы, продолжается устройство основных конструкций, монтаж внутренних стен и перегородок. Также ведутся отделочные работы в технической зоне и установка инженерных систем», – отметил Кравцов.

Открытие пересадки на радиальную Люблинско-Дмитровскую линию планируется одновременно с вводом станции «Печатники» БКЛ. Кроме того, на базе станции будет создан транспортно-пересадочный узел – помимо перехода на салатовую ветку, появится выход к строящейся станции МЦД-2.

Гендиректор «МИП-Строй 1» Константин Маслаков подчеркнул, что строительство станции «Печатники» Большого кольца метро ведется с учетом специфических гидрогеологических условий – в непосредственной близости расположен коллектор реки Нищенки.

«Для качественного выполнения работ вокруг станционного комплекса и внутри него в круглосуточном режиме работают системы водопонижения: за счет постоянного забора воды из слоев песчаного грунта мы добиваемся понижения статичного уровня грунтовых вод до приемлемых отметок», – сказал Маслаков.

Он добавил, что применяемые в ходе строительства технологии позволяют снять гидростатическое давление с ограждающих конструкций котлована станции, за счет чего повышается их устойчивость к воздействию окружающей грунтовой массы.

Общестроительная готовность восточного участка Большой кольцевой линии метро составляет 60%. В его состав, помимо «Печатников», входят станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон» и «Текстильщики». Длина восточного участка составляет порядка 11 км. Открытие участка улучшит транспортную доступность нескольких районов на юго-востоке Москвы.