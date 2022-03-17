РИАМО - 17 мар. В столице развивается эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в оказание медицинской помощи. Так, в городе начнут применять ИИ для анализа еще 22 лучевых направлений исследований, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сервисы на основе ИИ помогают рентгенологам столицы в работе в течение 2 лет. За этот период с их помощью были обработаны почти 5 млн снимков. В настоящее время искусственный интеллект применяется для выявления заболеваний по 7 направлениям.

«Мы продолжаем развивать эксперимент по компьютерному зрению — сейчас мы ведем работы еще по 22 направлениям. Таким образом, применение искусственного интеллекта мы расширим до 29 направлений», – отметила Ракова.

Она добавила, что алгоритмы ИИ будут определять признаки заболевания туберкулезом, эмфиземой легких, различных патологий на КТ брюшной полости, инсульта и других заболеваний.

Когда искусственный интеллект впервые начали применять в столице для выявления заболеваний, он применялся при диагностировании признаков коронавирусной инфекции. Постепенно функционал нейросетей расширялся. При этом сохраняется высокая точность работы.

Цифровой помощник не заменяет врача, но оказывает ему существенную поддержку при диагностике заболеваний и помогает быстрее заметить малейшие отклонения.

В эксперименте были применены 50 сервисов искусственного интеллекта от 22 компаний-разработчиков. С их помощью были проанализированы примрено 1,4 млн компьютерных томографий для выявления коронавируса, более 505 тыс. КТ органов грудной клетки, 357 тыс. маммографий.

ИИ помогает выявить рак легкого, коронавирус, остеопороз позвоночника и другие опасные заболевания. Сейчас продолжается набор компаний-разработчиков сервисов по новым направлениям исследований.

Получить подробную информацию об участии в проекте можно на сайте Центра диагностики и телемедицины. Кроме того, в 2022 году будет продолжена работа по повышению скорости и качества работы сервисов. Например, будут запущены комплексные сервисы ИИ для обработки КТ-исследований сразу по нескольким направлениям.

Благодаря внедрению искусственного интеллекта среднее время лучевого исследования было сокращено в 18 раз. Сейчас в экстренных случаях от отправки до получения протокола рентгенолога проходят минуты, а не дни.

Снимки сохраняются в облачном хранилище. Врачи могут мгновенно получить к ним доступ, что сокращает время ожидания заключений от специалистов. Пациенты могут посмотреть протоколы и изображения в электронной медкарте на сайте мэра и правительства Москвы, а также в мобильном приложении «ЕМИАС.Инфо».