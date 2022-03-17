РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В Подольске с 1 марта возобновили диспансеризацию взрослого населения, в том числе углубленную диспансеризацию для лиц, перенесших коронавирус, она проходит в 8 медучреждениях, сообщает пресс-служба администрации округа.

Главной целью диспансеризации является оценка факторов риска и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной преждевременной смертности населения – сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных заболеваний, сахарного диабета.

Диспансеризация проводится по рабочим дням в часы работы учреждения в 8 подразделениях Подольской областной клинической больницы. В том числе в обособленных структурных подразделениях №1 (ул. Кирова, д. 27), №2 (ул. Батырева, д. 7), №3 (ул. Литейная, д. 40), №4 (бульвар 65-летия Победы, д. 10), №5 (мкрн Климовск, пр-т 50-летия Октября, д. 21), №6 (мкрн Климовск, Больничный проезд, д. 1), №7 (мкрн Львовский, Больничный пр-д, д. 4А). Также в поликлинике на улице Ленинградской, д. 9.

Любой гражданин в возрасте 18 лет и старше может обратиться в одно из 8 лечебных учреждений в соответствии с местом своего прикрепления по месту жительства в кабинет медицинской профилактики, в том числе без предварительной записи.

В текущем году жители в возрасте от 21 года до 39 лет (1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 годов рождения) подлежат диспансерному осмотру. Диспансеризацию жителям от 21 года до 39 лет следует проходить 1 раз в 3 года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.

Диспансеризацию могут пройти как работающие, так и неработающие жители, а также учащиеся образовательных учреждений дневной формы обучения. При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС, страховой полис.

Согласно статье 185.1 Трудового кодекса, работодатель обязан предоставить оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации работникам старше 40 лет один день раз в год; предпенсионного или пенсионного возраста — два дня в течение года; другим работникам — один день раз в 3 года.