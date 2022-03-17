РИАМО - 17 мар. Названия будущих станций «Остров мечты» и «Загорье» Бирюлевской линии метро могут изменить, сообщил журналистам директор программы проектов дивизиона по строительству метро группы- компаний «Мосинжпроект» Валерий Вязовой.

«В настоящий момент станции «Остров мечты» и «Загорье», это рабочее название станций», - рассказал Вязовой.

Он добавил, что Бирюлевская линия пройдет по территории семи районов и двух административных округов. Протяженность всей линии составит 21 км, в нее войдет 10 станций и депо.

К станции «Остров мечты» подходят два тоннелей диаметром 6 м, там установят одну островную посадочную платформу. Станция включает в себя также два вестибюля, эскалаторные наклоны, пешеходный переход и лифты.

К станции «Загорье» подходит 10 метровый тоннель, на ней будут установлены две береговые платформы и весь объем станции будет подземным.

Бирюлевская линия пройдет по территориям районов: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.