РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Молодежная хоккейная лига отметила десятку лучших силовых приемов регулярного чемпионата. Защитники «Русских Витязей» вошли в топ-10, сообщается в группе подмосковной команды в соцсети «ВКонтакте».

Давид Шангирадзе занял четвертую строчку в рейтинге, встретив игрока «Амурских Тигров» в домашнем матче.

Григорий Ванин возглавил десятку лучших сезона. В своем дебютном матче в МХЛ 17-летний защитник мощно встретил игрока «Красной Армии», покорив рейтинги лучших по ходу сезона. Силовой Ванина – лучший в чемпионате МХЛ.