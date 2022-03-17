РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 мар. В Домодедове разыскивают пропавшего 56-летнего Александра Зенина. Местонахождение мужчины неизвестно с 18 февраля, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Зенина 180 см, он плотного телосложения, у него темно-русые с проседью волосы и карие глаза.

Пропавший мужчина был одет в черную куртку, темно-серые джинсы, черные ботинки и черную шапку.

Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону 8(800)700-54-52 или по номеру 112.