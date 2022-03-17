РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 мар. Концерт «Крымская весна», посвященный присоединению Крыма к России, пройдет 18 марта на площади Ленина в Щелкове, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В программе мероприятия: концертная программа, флешмоб, интерактивные зоны, мастер-классы, аквагрим и многое другое. Начало концерта в 15:00.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором более 96% жителей высказались за воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года Крым официально вошел в состав РФ.