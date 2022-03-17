РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Глава Подольска Дмитрий Жариков встретился с жителями микрорайона Стрелковский и ответил на вопросы жителей о ремонте дорог, переселении из аварийного жилья, загруженности местной школы, безопасности дорожного движения и другие.

Встреча прошла вечером 16 марта, мероприятие посетили более 150 подольчан. С докладом о результатах работы в 2021 году выступила начальник теротдела Елена Долгих. Жителям рассказали о планах развития населенных пунктов, входящих в состав микрорайона Стрелковский и Подольска в целом.

«В рамках живого диалога ответил на многочисленные вопросы жителей, среди которых: ремонт дорог, переселение из аварийного жилья, загруженность местной школы, безопасность дорожного движения и другие. Присутствующие имели возможность оставить и свои письменные обращения, которые будут внимательно рассмотрены», - написал Жариков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Жители могут обратиться со своими вопросами и предложениями также во время проведения выездной администрации. Представителей деревень Федюково, Боборыкино, Большое Брянцево, Воропаево, Макарово, Малое Брянцево, Потапово, Спирово, Яковлево ждут в четверг в 16:00 на улице Строителей, 9.