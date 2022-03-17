РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В подмосковном Подольске более 100 беженцев из ДНР и ЛНР получили бесплатные услуги парикмахеров, сообщает пресс-служба администрации округа.

Волонтерскому корпусу, оказывающему помощь на территории оздоровительного центра «Мечта», поступила просьба о поиске парикмахеров. Удалось найти компанию, готовую к сотрудничеству и оперативному выезду на место.

12 марта по инициативе салона красоты «Мастерская красоты №1» парикмахеры выступили в роли добровольцев и оказали бесплатно услуги приехавшим жителям Луганской и Донецкой народных республик. Профессиональные стилисты и парикмахеры студии сделали взрослым и детям новые прически и укладки.

15 марта учащиеся парикмахеры и выпускники Подольского центра дополнительного образования оказали все необходимые парикмахерские услуги непосредственно в ДОЛ «Мечта» жителям ДНР и ЛНР. В фойе установили кресла, и мастера салона сделали стрижки всем желающим.

Комитет по делам молодежи выразил благодарность всем мастерам-парикмахерам за оказанный труд.

Также в Подольске организован пункт сбора гуманитарной помощи для поддержки жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Чтобы выразить свою поддержку действиям руководства государства и ВС РФ, молодежь Подольска проводит различные флешмобы.