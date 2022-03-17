РИАМО - 17 мар. Началось остекление фасадов и навеса над двумя платформами самой высокой ж/д станции будущего МЦД-4 Тестовская. Она расположена на эстакаде соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений МЖД в районе делового центра Москва-Сити, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

«Навес имеет уникальную конструкцию, с помощью которой будет накрыто сразу 2 платформы. Это позволит не только защитить пассажиров от осадков, но и сохранить естественное освещение в дневное время и уникальную панораму городской территории с высотными зданиями и видом на Москву-реку, инфраструктуру МЦК и МЦД-1», - отметил начальник МЖД Валерий Танаев.

Он добавил, что для монтажа навеса было установлено 130 опор и 520 металлических ферм. Для остекления используется особо прочное стекло с эффектом затемнения. Общая площадь остекления составит свыше 14 тыс. кв. м.

Тестовскую интегрируют со станцией МЦК «Деловой центр», платформой Тестовская МЦД-1 и станцией метро «Международная». Одновременно возводят фундаменты платформ и вестибюлей на станциях Поклонная и Кутузовская.

Станция МЦД Поклонная станет первым остановочным пунктом на соединительной ветке и будет состоять из двух платформ и конкорса, который обеспечит безопасный транзитный проход из одной части города в другую и соединит районы Раменки и Дорогомилово. С остановочного пункта можно будет пересесть на станцию метро «Парк Победы».

Станцию МЦД Кутузовская интегрируют с МЦК, Филевской линией метро и 11 маршрутами наземного общественного транспорта. Там возведут две платформы с навесами и надземный вестибюль площадью около 3 тыс. кв. м. С начала года на соединительной ветви уложили 16,5 км пути.