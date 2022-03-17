РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 мар. Депутат совета депутатов Щелкова Павел Жуков встретился с жителями на тему благоустройства прудов в Щелкове-7 и представил предварительную концепцию, которая подразумевает множество элементов благоустройства, сообщает пресс-служба Щелковского отделения ВПП «Единая Россия».

В рамках благоустройства запланированы спортивная и пешеходная зоны, тихие зоны отдыха, амфитеатр, детская двухуровневая площадка с безопасными горками, а также зона для проведения мероприятий.

«В ближайшее время будет опубликован Telegram-канал, в котором продолжим обсуждение, а также опросный лист по концепции. Время у нас еще есть, но не так много, проектировщики должны быстрее начать работы, чтобы к июню можно было уже приступить к реализации», — сказал Жуков.

На встрече жители смогли задать вопросы и внести свои предложения по размещению элементов. В результате реализации данного проекта 3 близлежащих микрорайона получат комфортную зону отдыха.