РИАМО - 17 мар. За прошедшие сутки в Московской области врачи смогли вылечить 2899 человек, ранее заболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения 916 895 пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе было выявлено 953 439 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 512 за прошедшие сутки.

Умерли после заболевания инфекцией 14 570 пациентов, 22 скончались за минувшие сутки.

В Московской области отменен масочный режим при посещении общественных мест. Тем не менее людям без иммунитета к Covid-19 рекомендуется продолжить носить маски.

Вакцинация является самым надежным способом защититься от тяжелого протекания заболевания. Привиться отечественными препаратами можно в поликлиниках.

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