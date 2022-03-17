РИАМО - 17 мар. За минувшие сутки на территории Москвы выявили 1 352 нового случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в городе подтвердили 2 726 264 случая инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

За минувшие сутки в столице было госпитализировано 208 человек, что на 5,58% больше по сравнению с 16 марта.

Также за сутки в столице выздоровели 2 005 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Умерли за последние 24 часа 42 человека.

С начала пандемии в городе смогли побороть болезнь 2 528 385 пациентов, жертвами коронавируса стали 42 328 пациентов.

В городе с 15 марта был отменен масочный режим. Теперь надевать средства индивидуальной защиты в общественных местах можно по желанию.