РИАМО - 17 мар. За минувшие сутки на территории России зафиксировали 34 819 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии этот показатель составил 17 484 257, сообщается на сайте стопкоронавиурс.рф.

За минувшие сутки в России было госпитализировано 5 008 человек, что на 15,8% меньше по сравнению с 16 марта.

Также за сутки в стране скончался 561 Covid-пациент, выздоровели – 112 614 человек. С начала пандемии в России смогли побороть болезнь 15 934 645 пациентов, жертвами инфекции стали 363 039 россиян.

В последние недели в стране отмечают стабилизацию эпидобстановки по коронавирусу. В ряде субъектов снимают ранее введенные ограничения.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Поставить прививки можно в государственных поликлиниках. Прививают отечественными, безопасными и эффективными вакцинами.

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