РИАМО - 17 мар. Более 400 рабочих заняты строительством проблемного 16 корпуса ЖК «Новокосино 2» в подмосковном Реутове. Строительство идет с опережением графика, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер регионального парламента и глава Реутова Станислав Каторов провели встречу с дольщиками этого дома.

«Основные работы на данный момент — это фасады, отопление, монолит и кладка. На сегодняшний день на площадке задействованы более 400 рабочих, застройщик ведет работы с опережением графика», - написал Брынцалов на своей странице в «ВКонтакте».

Он уточнил, что пик строительных работ ожидается в мае. Тогда на стройке будут задействованы до 1 тыс. человек.

«Ввод в эксплуатацию и вручение ключей - в конце 2022 года» , - отметил Брынцалов.

Изначально дом должна была достроить группа компаний «ЭкспертСтрой», но сейчас она является банкротом.

Дом будет достраивается с привлечением средств Дом.РФ или с привлечением средств инвесторов.