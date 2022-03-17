РИАМО - 17 мар. Федеральная антимонопольная служба России занялась проверкой цепочки поставки сахара в стране, сообщает Газета.ru.

По мнению антимонопольной службы, сахар может отсутствовать в магазинах в некоторых регионов из-за ажиотажного спроса, который выгоден недобросовестным организациям.

Проверка распространится не только на производителей и торговые сети, но и на посредников.

Ранее Генпрокуратура начала проверку из‑за роста цен на сахар в регионах РФ. По имеющейся информации, стоимость сахара увеличилась из-за приостановки его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов.

По всем выявленным нарушениям примут меры прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита на сахар.