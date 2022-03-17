В предстоящие выходные состоятся концерты групп «Чайф» и Uma2rman. Москвичи и гости столицы смогут посетить выставку «Найти Бэнкси» и сходить на экскурсию «Как понять современное искусство». В кинотеатрах выйдут боевик «Парни под прикрытием» и драма «Утраченные иллюзии». Об этих и других событиях, которые пройдут с 18 по 20 марта, читайте в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

«Чайф»

В пятницу в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Чайф». Из-за пандемии коронавируса коллектив сократил свой тур, поэтому юбилей они смогли отметить только год спустя. Однако не все поклонники смогли попасть на выступление любимой группы — коллектив принял решение отметить день рождения на бис. На концерте прозвучат композиции, которые отразят разные периоды жизни музыкантов. Билеты еще можно купить по ссылке.

Где: Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, «Крокус Сити Холл»

Когда: 18 марта в 20:00

Стоимость: от 2000 рублей

«Бах. Токката и фуга ре минор»

В субботу состоится концерт «Бах. Токката и фуга ре минор. Паганини. Кантабиле. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз». Произведения, которые прозвучат в кафедральном соборе Святых Петра и Павла, имеют общую черту — их сопровождает некоторая загадочность. Билеты на мероприятие можно купить на сайте «Бельканто».

Где: г. Москва, Старосадский пер., д. 7, кафедральный собор Святых Петра и Павла

Когда: 19 марта в 15:00

Стоимость: от 800 рублей

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Uma2rman

Российская рок-группа Uma2rman выступит на сцене концертного зала «Урбан» в пятницу, 18 марта. Коллектив исполнит свои хиты, такие как «Проститься», «Прасковья» и «Ума Турман». Организаторы обещают, что этот концерт зарядит и поднимет настроение. Купить билеты можно на сайте площадки.

Где: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 24, концертный зал «Урбан»

Когда: 18 марта в 20:00

Стоимость: от 1500 рублей

Шура

В пятницу в клубе «16 тонн» состоится концерт российского эстрадного певца Шуры. Еще в 90-х исполнитель смог удивить зрителей и музыкальный мир не только своими хитами «Холодная луна», «Твори добро» и «Отшумели летние дожди», но и эпатажным внешним видом. Билеты можно приобрести на сайте «Яндекс.Афиша».

Где: г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1, клуб «16 тонн»

Когда: 18 марта в 20:00

Стоимость: от 1800 рублей

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«Вивальди. Времена года»

В кафедральном соборе Святых Петра и Павла в субботу состоится концерт, на котором зрители услышат произведения, признанные популярной классикой, — «Времена года» Антонио Вивальди. Музыкальная программа сопровождается мультимедийной видеоинсталляцией из произведений Марка Шагала. Билеты доступны для покупки на сайте фонда «Бельканто».

Где: г. Москва, Старосадский пер., д. 7, кафедральный собор Святых Петра и Павла

Когда: 19 марта в 18:00

Стоимость: от 800 рублей

СПЕКТАКЛИ

№ 13D

Настоящая комедия, где герои попадают в настолько курьезные ситуации, что их можно с трудом вообразить. В спектакле что ни актер, то звезда российской сцены: Игорь Верник, Андрей Бурковский, Виктор Хориняк и другие. Продолжительность представления — 150 минут. Билеты можно купить по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 16, стр. 1, Театр им. Моссовета

Когда: 19 и 20 марта в 19:00

Стоимость: от 1000 рублей

«Утиная охота»

В пятницу на сцене Театра им. Ермоловой зрители увидят постановку одной из лучших советских пьес Александра Вампилова «Утиная охота». Однако спектакль разрушает каноны произведения — главный герой, которого исполняет Иван Янковский, не разочарован в жизни, а, наоборот, живет с легкостью и изяществом, не испытывая ни к кому жалости и лишь изредка впадая в подобие рефлексии. Билеты можно купить на сайте театра.

Где: г. Москва, ул. Тверская, д. 5/6, Театр им. Ермоловой

Когда: 18 марта в 19:00

Стоимость: от 1400 рублей



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«Старуха»

На сцене Студии театрального искусства впервые состоится комедийный спектакль, который буквально балансирует на грани между смешным и жутким. Черный юмор не оставит равнодушным и заставит смеяться до слез. Билеты можно купить на сайте «Яндекс.Афиша».

Где: г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 7, Студия театрального искусства

Когда: 19 марта в 19:00

Стоимость: от 700 рублей

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ И ЭКСКУРСИИ

«Найти Бэнкси»

Выставка, которая открывается 17 марта на ВДНХ, посвящена одному из самых загадочных стрит-арт художников Бэнкси. Посетители смогут увидеть более 150 работ, которые вдохновлены его творчеством: картины, скульптуры, инсталляции и многое другое. Организаторы уверены, что эта выставка погрузит в атмосферу шоу Бэнкси. Билеты можно купить по ссылке.

Где: г. Москва, пр-т Мира, д. 119, ВДНХ

Когда: с 17 марта

Стоимость: от 700 рублей

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Московская музейная неделя

сайт мэра Москвы

В понедельник, 14 марта, стартовала Московская музейная неделя, в рамках которой некоторые столичные музеи можно будет посетить бесплатно. Эта программа призвана повысить доступность культурных ценностей. Подробно ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте акции.

Где: г. Москва

Когда: 14-20 марта

Стоимость: бесплатно

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Маркет «4 сезона»

страница центра дизайна центра дизайна Artplay в соцсети Вконтакте

В эти выходные в центре дизайна Artplay откроется маркет «4 сезона». На одной площадке соберутся дизайнеры, чтобы представить свои авторские украшения, одежду. Также здесь можно будет найти натуральную косметику и многое другое. Для посетителей будет работать фуд-корт. Вход на мероприятие свободный.

Где: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 3, центр дизайна Artplay

Когда: 19-20 марта

Стоимость: бесплатно

«Как понять современное искусство»

В субботу на Винзаводе проведут сразу две экскурсии «Как понять современное искусство». Посетители узнают, как работают галереи современного искусства и кто играет главные роли в отрасли. Купить билеты на экскурсию можно по ссылке.

Где: г. Москва, 4-й Сыромятнический пер., д. 1/8, стр. 6, Винзавод

Когда: 19 марта в 15:00 и 17:00

Стоимость: 900 рублей

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КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Парни под прикрытием»

По сюжету оперативники ЦРУ должны совершить сделку по продаже оружия в Панаме, но в один момент все идет не так, и их задание превращается в сущий ад. Теперь им придется оказывать сопротивление наркобарону, роковой женщине и международным спецслужбам.

В ролях: Мел Гибсон, Коул Хаузер, Чарли Уэбер и другие.



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«Утраченные иллюзии»

В основу фильма лег сюжет одноименного романа Оноре де Бальзака. На больших экранах покажут историю талантливого, но нищего поэта Люсьена Шардона, который мечтает любыми способами прославиться и разбогатеть в Париже.

В ролях: Бенжамен Вуазен, Сесиль де Франс, Венсан Лакост и другие.



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«Парящий тигр»

Мальчик находит в лесу клетку с тигром. И это становится настоящей тайной, о которой ребенок поведает только своей однокласснице. В один день дети решают выпустить зверя.

В ролях: Деннис Куэйд, Кэтрин МакФи, Куин Латифа и другие.



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