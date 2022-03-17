РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. В целях предотвращения происшествий на водных объектах в весенний период спасатели Балашихи провели очередной профилактический рейд, предупредив жителей округа о непрочности льда на водоемах, а рыбаков призвали завершить сезон подледной охоты, сообщается на странице Ногинского теруправления «Мособлпожспаса» в соцсети «ВКонтакте».

По словам начальника региональной противопожарно-спасательной службы Геннадия Пестова, каждый год рыбаки убеждаются в коварности льда. Кто на собственном примере, кто на примере товарищей.

«Однако негативный опыт не имеет значения, когда дело касается рыбалки, хитрости которой заманивают рыболов именно на последний, самый опасный и непредсказуемый лед. При этом предусмотреть различные сценарии возможных неприятных ситуаций невозможно, поэтому важно знать, что нужно делать в случае провала под лед, о чем и рассказали спасатели рыбакам во время патрулирования акватории», – сказал Пестов.

Он добавил, что спасатели обратили внимание рыболовов на существенные изменения в структуре льда, которые повлияли на его прочность. От положительных температур лед утратил свою монолитность, приобрел рыхлость, а талая вода, которая появляется на ледовой поверхности, попадает внутрь, увеличивая щели между льдинками.

«Как результат – даже толстый лед не выдерживает веса рыбака. Усугубляют ситуацию многочисленные лунки, из которых выливается вода и разъедает лед сверху. Не то, чтобы рыбачить, но даже выходить на такую ненадежную ледовую поверхность очень рискованно», – заключил Пестов.