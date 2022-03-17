РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. Работодатели Балашихи предлагают соискателям 2,6 тыс. вакантных рабочих мест, самыми востребованными профессиями остаются специалисты сферы IT, инженеры, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Для помощи в трудоустройстве жители округа могут ежедневно с 8:00 до 20:00 обращаться на горячую линию, набрав номер 122, далее - кнопки 6 и 1. Операторы помогут подобрать для соискателя возможные вакансии с учетом профессии и желаемой зарплаты. Подбор вакансий в Подмосковье ведут через основные российские сервисы по поиску работы, включая Headhunter, «Работа в России» и Superjob. Сейчас на линии работают 3 оператора, при необходимости их число будет увеличено. Режим работы также могут продлить на выходные дни.

«На сегодняшний день в Балашихе открыто 2,6 тыс. вакансий. Самыми востребованными профессиями остаются специалисты сферы IT, инженеры. Они же являются самыми высокооплачиваемыми. Меньше всех зарплата у тех профессий, которые не требуют квалификации: уборщики, подсобные рабочие, санитары», - сказала замдиректора центра занятости Балашихи и Реутова Марина Жукова.

Она добавила, что также не хватает водителей автомобилей, узких специалистов в сфере здравоохранения, учителей, слесарей, сантехников, электромонтажников, инженеров.

Жукова уточнила, что центр занятости населения оказывает услугу переобучения граждан на востребованные специальности: бухгалтерский учет, менеджмент, закупки, маникюр, парикмахеры, косметологи, визажисты. Переобучение можно пройти бесплатно.

Обращаться в центр занятости можно в новом формате: для этого нужно воспользоваться цифровой платформой «Работа в России». На электронном ресурсе в общем доступе размещены все доступные вакансии. Иностранные граждане могут так же как и россияне подать заявление на единую цифровую платформу. Дальнейшее трудоустройство каждого зависит от работодателей.

Пока в Балашихинский центр занятости граждане из ЛНР и ДНР не обращались.