РИАМО - 17 мар. В столичном районе Замоскворечье появится деловой центр на месте аварийного здания, сообщается на официальном сайте мэра города.

В бизнес-центре разместят мини-маркет, кафе и рестораны, столовую, фитнес-центр, магазины и сервисные службы. Рядом появится парковка и парковая пешеходная зона.

Ранее департамент городского имущества Москвы обратился в арбитражный суд с иском о сносе аварийного здания на Дубининской улице. Владелец до разбирательств демонтировал сооружение.

По словам главы столичного департамента Максима Гамана, в семиэтажном здании 1917 года площадью свыше 15 тыс. кв. м три года назад произошел пожар. Пострадали перекрытия, кровля и несущие конструкции. Гаман отметил, что с середины 2020 года в Москве выявили 170 подобных аварийных объектов, в суд подано 120 исков о сносе.

«Владельцы шести ветхих сооружений установили ограждения, пункты охраны, усилили несущие конструкции и провели другие работы по устранению угрозы жизни и здоровью граждан», - отметил Гаман.