РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. Компания «Дядя Ваня», расположенная на территории городского округа Люберцы, подала заявку на регистрацию товарного знака для открытия сети закусочных. Соответствующая заявка появилась на сайте Федерального института промышленной собственности.

Заявку подали 12 марта.

На изображении планируют использовать красный, желтый и белый цвета. Товарный знак напоминает интернет-пользователям знак McDonald’s, который временно ушел с российского рынка.