РИАМО - 17 мар. Столичный центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» проводит бесплатный онлайн-курс для предпринимателей. Участники смогут пройти тренинги по управлению командой и выступлению перед публикой, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Онлайн-курс стартует в четверг и пройдет до 7 апреля. Подобный курс уже проходил в 2021 году и получил позитивный отклик в Сети. В этом году программу дополнили.

«В первую очередь он предназначен для руководителей компаний, но присоединиться могут все желающие. Слушатели узнают, как развить лидерские качества, набрать штат и мотивировать сотрудников. Обучение бесплатное, для участия нужно предварительно зарегистрироваться», – заявила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В онлайн-курс «Ключевые soft-навыки для успешного бизнеса» войдут 4 вебинара. Занятия будут начинаться в 17:00. Всем прошедшим онлайн-курс будут отправлены электронные сертификаты.

На первом вебинаре участники научатся создавать новые продукты и узнают о развитии предпринимательского мышления, способах определить потребности покупателей.

Второе занятие состоится 24 марта. На нем будут изучены стили менеджмента, которые сформулировал израильский и американский писатель и бизнес-консультант Ицхак Адизес. Так, слушатели курса узнают, почему тип управления следует выбирать в зависимости от этапа развития команды.

Последние занятия будут посвящены продуктивной коммуникации, без которой невозможно подготовить компанию к росту.

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» предлагает новый формат профессиональной ориентации и обучения. Центр развития карьеры является одним из подразделений «Технограда», специалисты которого помогают определиться с профессией, найти пути для карьерного роста и трудоустройства.