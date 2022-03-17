РИАМО - 17 мар. В столичном районе Чертаново Южное, возле станции метро «Улица Академика Янгеля», появится локальный рекреационный центр «Зеленый бульвар», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Организация «Зеленого бульвара» на месте гаражей позволит создать пространство для комфортных прогулок вдоль границы леса и обеспечить жителей инфраструктурой для отдыха», - рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

По его словам, район Чертаново Южное и Ясеневскую аллею соединят прогулочный и спортивный маршруты с местами для отдыха, игровыми зонами, спортивными площадками, пунктами проката инвентаря, пикниковыми точками и кафе.

Кроме того, недалеко от станции метро «Улица Академика Янгеля», на месте гаражей, создадут многофункциональный деревянный настил для отдыха, занятий йогой или аэробикой.

По Ясеневской аллее в лесу параллельно проложат маршруты, где можно будет бегать, кататься на велосипеде, зимой на лыжах, гулять в тени деревьев. Создание рекреационного центра «Зеленый бульвар» запланировано в рамках работ по сохранению и восстановлению Битцевского леса.