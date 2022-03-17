РИАМО - 17 мар. В четверг в столице стартует регистрация на акцию «Отличник» для школьников от семи до 17 лет, они смогут пройти раннюю профориентацию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы ожидаем, что в этом году в акции примут участие не меньше 6 тыс. ребят», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, в прошлом году участниками стали более 1,8 тыс. школьников. В этом году число партнеров акции увеличилось, включая детские технопарки. Кроме того, в этот раз поучаствовать в акции смогут ученики 1 и 11 классов.

Два этапа акции пройдут с 19 по 27 марта и с 9 по 17 апреля. Для офлайн-посещения площадок школьникам надо показать дневник с отличными оценками по всем предметам. Он может быть в печатном или электроном виде. Для родителей вход по билетам.

В 2022 году школьники смогут посетить мероприятия 15 партнеров. Среди них: технопарк «Траектория взлета» Московского авиационного института, детский технопарк равных возможностей Российского государственного социального университета, детский технопарк Центра развития инжиниринга Московского политехнического университета и другие. Для участников проведут мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию, программированию и многое другое.