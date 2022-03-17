РИАМО - 17 мар. Пользователи сервиса «Мои платежи» на портале mos.ru могут использовать для оплаты счетов банковские карты Visa и Mastercard, эти платежные системы продолжают работать в России, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Несмотря на временную приостановку работы международных платежных систем, пользователи сервиса «Мои платежи» на портале mos.ru по-прежнему могут оплачивать счета банковскими картами платежных систем Visa и Mastercard», - рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

По его словам, карты платежных систем Visa и Mastercard продолжают работу внутри страны. В то же время, держатели банковских карт национальной платежной системы «Мир» могут воспользоваться скидкой при пополнении лицевого счета карты «Москвенок». Им также доступна нулевая комиссия при оплате ряда социально значимых услуг.

Для использования сервиса «Мои платежи», нужно создать учетную запись и авторизоваться на портале mos.ru. Сервис позволяет оплатить услуги ЖКХ, мобильную связь, посещение детьми секций, погасить штрафы - всего доступно более 9 тыс. городских, федеральных и коммерческих услуг.

До 31 августа 2022 года при использовании сервиса «Мои платежи» не взимается комиссия при оплате банковскими картами «Мир» социально значимых услуг, таких как «Образование, культура, спорт», «Квартира, ЖКУ», «Транспорт» и «Органы власти». Кроме того, доступна 5%-ная скидка при пополнении карты «Москвенок» картой «Мир».

На сегодняшний день услугами и сервисами на портале mos.ru пользуются свыше 400 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.