РИАМО - 17 мар. Интерес россиян к банковским вкладам вырос в 3,3 раза в период с 24 февраля по 14 марта. На это повлияли повышение ключевой ставки на 10,5 п.п. и последующий рост доходности по депозитам с 11% до 23%, пишет газета «Известия».

Наибольший интерес граждане РФ проявляют к вкладам в евро. В этом сегменте показатели месяц к месяцу увеличились на 326%. Рост спроса на вклады в долларах составил 250%, рублях — 153%.

Ощутимее всего интерес к банковским вкладам подскочил в Свердловской области, Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Такие данные предоставил финансовый маркетплейс «Сравни».

«Сложившаяся геополитическая ситуация диктует новые правила рынка. Одним из способов сохранения сбережений сейчас стали вклады, в том числе в зарубежных валютах. За последние несколько недель мы отмечаем высокую активность пользователей, которые ищут наиболее выгодное решение для своих сбережений», — сказал гендиректор «Сравни» Сергей Леонидов.

По словам экспертов, поддержать сложившийся тренд может ожидаемое снижение потребительской активности граждан и склонность населения сберегать средства в непростой экономический период.