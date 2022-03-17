РИАМО - 17 мар. За два года работы врачи столичного телемедицинского центра провели более 2,8 млн консультаций, из них 2,2 млн - для пациентов с коронавирусом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Центр продолжает работу, консультации каждый день проводят около 200 врачей. Они следят за состоянием пациентов с Covid-19, которые лечатся дома, а также за состоянием людей из групп риска.

Кроме того, врачи наблюдают за состоянием участников пострегистрационных исследований вакцин от коронавируса, тех, кто проходит лечение вируснейтрализующими антителами. Также в теплое время года врачи удаленно консультируют посетителей павильонов «Здоровая Москва».

В ходе работы медики оценивают состояние пациентов по аудио- или видеосвязи, при необходимости могут оформить вызов скорой помощи. Данные, которые фиксируют врачи, отображаются в электронной медицинской карте.