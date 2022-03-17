РИАМО - 17 мар. В столичном регионе в четверг ожидается сухая и солнечная погода. Скорость северо-восточного ветра не будет превышать 3-8 м/с, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 1 — плюс 1 градус, в Московской области — от минус 3 до плюс 2 градусов.

Днем атмосферное давление ожидается высоким, содержание кислорода в воздухе также будет выше нормы.

Специалисты отметили, что метеозависимым людям с сосудистыми проблемами следует внимательно отнестись к своему здоровью.