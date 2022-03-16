РИАМО - 16 мар. Экономические санкции западных стран против РФ не связаны с проведением спецоперации на Украине. Их главная цель – ослабить экономику России, сообщил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

Он отметил, что руководство западных стран намерено выжать российские организации с основных мировых рынков и из системы мировой экономики в целом.

«И санкции эти, как мы видим, направлены не на элиту, о чем так любят рассуждать на Западе, не на руководство страны, они направлены на нанесение максимального ущерба всем россиянам. Их задача – убрать конкурента с мировых рынков, а Россия за последние годы и десятилетия превратилась в очень серьезного конкурента», – заявил Долгов в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что Россия не будет игнорировать нарушение ее интересов. В частности, сейчас разрабатываются меры, чтобы минимизировать ущерб для экономики страны от введения санкций и создать дополнительные точки роста.

Долгов добавил, что необходимо, чтобы результатом российско-украинских переговоров стали договоренности, полностью отвечающие интересам безопасности РФ и защите жителей России, ДНР и ЛНР.