РИАМО - 16 мар. Больница в городском округе Коломна полностью вернулась к плановому режиму работы после перепрофилирования двух инфекционных стационаров для борьбы с Covid-19, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья.

После завершения лечения пациентов, заразившихся коронавирусом, в Коломенской центральной районной больнице провели дезинфекцию помещений и получили отрицательные результаты обследования сотрудников учреждения на Covid-19. После этого Роспотребнадзор дал разрешение возобновить плановый прием пациентов.

«Корпуса, в которых лечили пациентов с Covid-19, вернулись к функционированию в штатном режиме. Жителей Коломны с коронавирусом будут маршрутизировать в ближайшие округа, где продолжают действовать ковидные госпитали», – отметил главный врач Коломенской центральной районной больницы Олег Митин.

Впервые пациенты с подтвержденным коронавирусом начали поступать в Коломенскую больницу 5 апреля 2020 года. Всего с начала пандемии в учреждении вылечили 9,7 тыс. Covid-пациентов.

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