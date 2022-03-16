РИАМО - 16 мар. В Московской области отменено обязательное ношение масок в общественных местах. Учреждения культуры работают без коронавирусных ограничений, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

«Существовавшие ранее ограничения при посещении музеев, театров не позволяли этим учреждениям культуры работать на полную мощь и создавали посетителям трудности. Теперь таких ограничений нет. А значит, в театры снова вернутся уже порядком подзабытые аншлаги, а выставки в музеях смогут посетить все желающие», – заявила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Обязательное ношение масок в общественных местах было отменено постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева. Масочный режим действовал в регионе с мая 2020 года.

Такое решение было принято из-за стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Подмосковье.

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