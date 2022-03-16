РИАМО - 16 мар. На ближайшем заседании Мосгордумы может быть принято протокольное решение о возобновлении заседаний в очном формате, сообщил председатель парламента столицы Алексей Шапошников.

«Для перехода к проведению заседаний в очном формате необходимо соответствующее протокольное решение столичного парламента – не исключаю его обсуждения и принятия уже на ближайшем заседании», – отметил спикер парламента.

Он подчеркнул, что, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, работодателям города рекомендуется перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционный режим работы. Примерно треть работников парламента города продолжает работать в таком режиме, что не сказывается на качестве работы депутатов.

Выполнять свою работу в полном объеме парламентариям позволяет высокая степень цифровой оптимизации и использование технологий удаленного доступа.

С 28 февраля посетителям Московского парламентского центра больше не требуется наличие электронных идентификаторов.