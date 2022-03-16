РИАМО - 16 мар. На ближайшем заседании Мосгордумы может быть принято протокольное решение о возобновлении заседаний в очном формате, сообщил председатель парламента столицы Алексей Шапошников.
Он подчеркнул, что, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, работодателям города рекомендуется перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционный режим работы. Примерно треть работников парламента города продолжает работать в таком режиме, что не сказывается на качестве работы депутатов.
Выполнять свою работу в полном объеме парламентариям позволяет высокая степень цифровой оптимизации и использование технологий удаленного доступа.
С 28 февраля посетителям Московского парламентского центра больше не требуется наличие электронных идентификаторов.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии