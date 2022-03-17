РИАМО - 17 мар. Сегодня отмечаются годовщины публикации манифеста Александра II об отмене крепостного права в России и Всесоюзного референдума о сохранении СССР.

Обнародован манифест об отмене крепостного права

В России крепостное право существовало до 1861 года. В соответствии с ним крестьяне были зависимы от своих хозяев, они не могли уходить со своих земельных наделов, а в случае побега насильно возвращались помещикам.

В 1861 году из-за кризиса крепостнической системы она была отменена. Соответствующий манифест был подписан 3 марта, а 17 марта во время обедни документ был обнародован.

Всесоюзный референдум о сохранении СССР

В 1991 году в этот день состоялся референдум, на котором граждане Советского Союза решали, сохранить государство или нет. Предтечей референдуму стал так называемый «парад суверенитетов», когда о своей независимости заявили Эстония, Литва, Латвия, Азербайджан, а затем и другие советские республики.

В ходе референдума 77% участников ответили утвердительно на вопрос о сохранении СССР, остальные – отрицательно. Весной и летом 1991 года был разработан проект заключения нового союзного договора - договора о федерации Союза Суверенных Республик. Произошедший в августе того же года путч ГКЧП был призван отменить подписание договора. 12 декабря вышло постановление о денонсации договора об образовании СССР. С этого момента Советский Союз фактически прекратил свое существование.

День рождения Михаила Врубеля

Знаменитый художник родился в 1865 году в Омске. Обучение он прошел в петербургской академии художеств.

В своем творчестве он исследовал проблемы бытия человека, морально-философские вопросы о добре и зле и место человека в мире. Врубель часто обращался к романтике Средневековья и Возрождения, античной мифологии и русским сказкам.

С 1884 по 1889 годы он жил в Киеве, где писал иконы и стенные росписи. Позднее, с переездом в Москву он вошел в абрамцевский художественный кружок мецената Саввы Мамонтова.

Самая известная картина Врубеля, «Демон», представлена в Третьяковской галерее. Также широко известны его иллюстрации к произведениям Михаила Лермонтова.

В 1900-х годах его творчество становится более трагическим и приобретает драматические черты. В 1906 году художник потерял зрение, а 14 апреля 1910 года его не стало.

День Герасима – грачевника

На Руси 17 марта связывали с прилетом грачей. Если птицы прилетали в этот день, ожидалось, что весна будет мягкой. Если же грачей замечали до наступления этого дня, то год предсказывали неурожайный и голодный.

Чтобы ускорить наступление тепла, было принято печь из ржаного кислого теста птичек – «грачей».