РИАМО - 16 мар. Неизвестные заявили об угрозе взрыва в столичном телецентре «Останкино». Сейчас здание телецентра проверяют специалисты экстренных служба, сообщает ТАСС.

В анонимном сообщении было заявлено о минировании телецентра. Информации об эвакуации из здания не поступало.

В феврале также поступала анонимная информация об угрозе взрыва на Останкинской телебашне. Тогда информация не подтвердилась.

Регулярно сообщения о минировании различных объектов и строений в России начали поступать с 2019 года. Почти всегда они были ложными.