РИАМО - 16 мар. Депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что правительство России системно вводит инструменты поддержки бизнеса. Теперь, к примеру, исполнители по госконтрактам будут освобождены от штрафных санкций в связи с введенными санкциями.

По его словам, Минфин направил правительственные директивы госкомпаниям, в которых определил особенности исполнения договоров в условиях введенных западом санкций.

«Теперь компании с госучастием не смогут применять в текущем году к поставщикам штрафные санкции за неисполнение договоров в связи с введением санкций. Кроме того, они должны обеспечить возможность изменить условия таких договоров», – сказал Колунов.

В свою очередь, председатель комитета по вопросам в сфере государственных и муниципальных закупок московского областного отделения «Опоры России» Дмитрий Хрулев разъяснил, что внимание правительства направлено на то, чтобы сохранить возможности для будущего развития субъектов среднего и малого предпринимательства.

«Решение об отмене штрафных санкций в отношении исполнителей по госконтрактам – закономерная и адекватная мера в сложившейся ситуации. Мы ожидаем региональные нормативные документы, которые будут конкретизировать вопросы и разъяснять порядок изменения условий действующих государственных контрактов в Московской области», – подчеркнул Хрулев.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова добавила, что права человека на работу и на достойную оплату труда попали под огромную зависимость от санкций.

«Экономика переживает не самые лучшие времена. Я говорю не только о нашей стране, а о мировом рынке в целом. Однако правительство РФ, губернаторы на местах прилагают максимум усилий, чтобы не просто поддержать бизнес, а сделать меры поддержки эффективными и при этом ввести их в действия как можно быстрее. Уверена, что таким образом санкции будут нейтрализованы», – сказала Семенова.

С 12 марта заказчики обязаны списывать неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение контракта по правилам постановления правительства РФ №783, если: обязательства не исполнили полностью из-за санкций и (или) ограничений; есть письменное обоснование невозможности исполнить контракт по этой причине; есть акт приемки либо иной документ, который подтверждает исполнение обязательств по контракту (если оно было). Начисленные и неуплаченные неустойки должны быть списаны полностью.