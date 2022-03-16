РИАМО - 16 мар. В столичном конноспортивном комплексе «Измайлово» 24 и 25 марта пройдут Всероссийские соревнования по конному спорту среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях, сообщают организаторы мероприятия.

В честь старта серии соревнований для жителей Москвы и Подмосковья пройдут спортивный фестиваль с серией мастер-классов «Верхом к пятерке» и анимационные программы. Кроме того, посетителей ждут интерактивные площадки, фотозоны и ярмарка.

Особенностью соревнований в этому году станет участие спортсменов Северного и Южного Урала. Также мероприятие посетят администрации Ханты-Мансийска, Копейска и Златоуста.

Президенты региональных федераций и владельцы конных клубов посетят PONY-dinner в рамках презентации 24 марта. Гости обсудят перспективы развития пони-спорта и новые возможности для спортсменов.

Соревнования призваны поспособствовать развитию конного спорта в регионах и повысить квалификацию юных спортсменов.

В ходе соревнований школьники смогут состязаться с лучшими всадниками России. На главном манеже выступят спортсмены категорий от 7 до 9 лет, от 10 до 13 лет, от 13 до 16 лет, а также самые маленькие всадники в возрасте от 3 до 7 лет. По итогам соревнований будут присвоены юношеские спортивные разряды по конному спорту.

Также 24 марта пройдут соревнования по конкуру «С кавалетти на стиль» и «С кавалетти в две фазы», а для всадников от 3 до 7 лет – «Кавалетти с хэндлером» в рамках этапа кубка BabyBoom 2022.

Соревнования по конкуру «С перепрыжкой», «На чистоту и резвость» и «Прыгай-беги» среди спортсменов от 7 до 16 лет пройдут 25 марта.

Кроме того, в ходе спортивной программы пройдут открытые образовательные семинары, где профессионалы поделятся опытом с юными спортсменами и квалифицированными судьями.