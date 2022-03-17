РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 мар. В КСК «Звездный» в Щелкове в четверг пройдут Всероссийские соревнования по джигитовке «Кубок Федерации конного спорта России» под лозунгом «Мы едины! Мы своих не бросаем!», сообщается в группе конноспортивного клуба в соцсети «ВКонтакте».

Всероссийские соревнования пройдут в знак поддержки Вооруженных сил РФ, профессионально и мужественно выполняющих свой воинский долг, участвуя в специальной военной операции по защите Донбасса. Лучшие спортсмены-джигиты России будут соревноваться в двоеборье, включающем в себя разделы «Специальная джигитовка» и «Вольная джигитовка».

В разделе «Специальная джигитовка» всадники демонстрируют свое умение владеть различными видами кавалерийского оружия: пикой, шашкой, на скаку стрелять из пистолета и традиционного лука, а также метать нож. В другом наиболее динамичном и зрелищном разделе соревнований «Вольная джигитовка» всадники показывают сложные и яркие акробатические упражнения на резво скачущей лошади.

Казачья джигитовка в России является исключительно национальной конной дисциплиной, насчитывающей не одно столетие. Возрождение джигитовки стало ярким вкладом современного казачества в поддержание патриотического и спортивного воспитания современных конников.

В программе мероприятия: 10:00 - раздел «Специальная джигитовка», 12:00 - раздел «Вольная джигитовка».