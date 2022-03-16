РИАМО - 16 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в топ-3 лидеров медиарейтинга действующих глав регионов РФ в феврале 2022 года, он занял второе место, сообщает пресс-служба компании «Медиалогия».

В медиарейтинг также вошли Сергей Собянин (Москва, первое место) и Александр Беглов (Санкт-Петербург, третье место).

Ранее Воробьев сообщал, что первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Московскую область. Также губернатор поручил главам городских округов внимательно отнестись к размещению беженцев из ЛДНР и при наличии запроса помочь им с поиском работы.

Кроме того, глава региона поручил продолжить программу строительства переходов и переездов на ж/д инфраструктуре в области. Помимо этого, Воробьев поручил обеспечить строящиеся переходы в регионе лифтами, а также делать их качественными и современными.

Также СМИ сообщали, что Воробьев проверил исполнение поручения по строительству нового разворотного круга в ЖК «Государев дом» в Ленинском округе. Помимо этого, губернатор проверил работу новой поликлиники в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 74 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.