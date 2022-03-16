РИАМО - 16 мар. Инспекторы муниципального земельного контроля Московской области осмотрели более 14,5 тыс. земельных участков с начала 2022 года. Особое внимание уделяется вопросам использования земель и их сохранности, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Инспекторы в своей работе пользуются мобильным приложением «Проверки Подмосковья», благодаря которому осмотреть участок и составить соответствующий акт при выявлении нарушений стало гораздо эффективнее и быстрее. До конца года инспекторам предстоит осмотреть еще порядка 140 тысяч земельных участков», – заявила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

В рамках контроля был проверен 4 681 земельный участок, который передан муниципальными властями в аренду. В 75 случаях было принято решение расторгнуть договор аренды с правообладателями участков.

Одной из актуальных проблем остается самовольное занятие земельного участка. С начала 2022 года муниципальные инспекторы выявили 2 212 таких участков. 65 правообладателей приняли решение оформить самовольно занятую территорию в собственность, а 8 владельцев освободили занятые территории.

Все объекты недвижимости должны находиться на кадастровом учете в Едином государственном реестре недвижимости. Инспекторы муниципального земельного контроля вовлекают в налоговый оборот те объекты недвижимости, которые еще не были зарегистрированы.

Например, с начала когда было осмотрено 4 733 земельных участка в ходе фиксации незарегистрированных домов и построек. Акты по этим объектам были переданы в исполнительные группы по вовлечению в налоговый оборот.

С начала 2022 года лидером по проведенной работе стал городской округ Серпухов, где инспекторы осмотрели 1 525 участков. Еще 896 участков было осмотрено в Солнечногорске и 853 – в Воскресенске.