РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 мар. В Домодедове 17 марта в прямом эфире обсудят антикризисные меры поддержки бизнеса и жителей, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

«17 марта в прямом эфире вместе с представителями крупных банков ответим на вопросы, связанные с введением санкций, и расскажем об антикризисных мерах поддержки бизнеса и жителей», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Прямая трансляция начнется в 12:00. Эфир будет доступен в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и официальном Telegram-канале.