РИАМО - 16 мар. С 18 марта в рамках реконструкции Лобненского шоссе на трассе будет изменена схема движения транспорта. Изменения затронут участок рядом с мостовым переходом через реку Мещериху, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В обе стороны проезд автомобилей будет осуществляться по правой стороне моста. В левой части специалисты будут устанавливать искусственное сооружение.

Завершение работ запланировано на III квартал 2022 года. Длина мостового перехода будет составлять 25 м.

Участок трассы будет реконструирован по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Движение будет возобновлено в конце 2022 года. Проект позволит увеличить пропускную способность Лобненского шоссе, сократить время в пути от Лобни в сторону аэропорта Шереметьево и обратно на 30 минут.

Кроме того, транспортная доступность деревень Чашниково и Носово будет улучшена, а к жилым застройкам и промышленным предприятиям будет обеспечен подъезд.

Реконструкция ведется на участке протяженностью 3 км по основному ходу. Если учитывать боковые проезды, то его протяженность превысит 6 км. Проезжая часть будет расширена с 4 до 7 полос движения.

На всем протяжении Лобненского шоссе будет установлено освещение, обустроены тротуары и 6 остановок для общественного транспорта. Пешеходы смогут воспользоваться 4 надземными переходами. Для обеспечения комфорта местных жителей специалисты установят на участке шумозащитные экраны высотой 6 м.