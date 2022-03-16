РИАМО - 16 мар. В городском округе Чехов состоялось заседание регионального штаба по реализации проекта соцгазификации. Сейчас в муниципалитете в программе участвуют 85 населенных пунктов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Председателем заседания выступил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. Министр энергетики Александр Самарин доложил о ходе реализации программы в регионе.

Также участие в обсуждении соцгазификации Подмосковья принял гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов, а также главы городских округов и предприятий, которые задействованы в организации работ.

До конца 2022 года в Подмосковье планируется газифицировать 2 805 населенных пунктов. Сегодня газ уже проведен в 1 263 населенных пункта региона.

«Социальная газификация – это, безусловно, улучшение качества жизни населения, к тому же проводится абсолютно безвозмездно, чему жители региона очень рады. Конечно, возникают вопросы по правильному оформлению документов, заполнению заявок», – заявил Самарин.

Чтобы помочь гражданам, министерство энергетики Подмосковья разработало специальную памятку, она опубликована на сайте «Мособлгаза».

График проведения работ по соцгазификации опубликован на сайте компании. Всего с начала реализации программы в Подмосковье было реализовано 800 км газопровода, в 15,9 тыс. домовладений начал поступать газ.