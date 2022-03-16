РИАМО - 16 мар. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области организовало онлайн-опрос регионального бизнеса о плановых изменениях в кадровом составе, сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие организовано в целях мониторинга кадрового обеспечения предприятий Подмосковья. Пройти опрос можно по ссылке: https://yandex.ru/poll/64HVKepoHqXag153oHSSby.

За счет формы обратной связи Мининвест получает оперативную информацию об имеющихся на предприятиях вакансиях, планируемых сокращениях и кадровых перестановках. На основе собранных данных специалисты министерства смогут оказать предприятиям оперативное содействие в решении кадровых вопросов.

Подобное решение призвано значительно упростить естественные процессы локальной трудовой миграции в отдельных городских округах региона. Так, в случае плановых сокращений на отдельном предприятии, сотрудникам могут быть предложены аналогичные вакансии в компании, находящейся в том же округе или в соседнем.

Информация о кадровых ресурсах Подмосковья также будет доступна специалистам министерства социального развития региона для оказания содействия жителям в поиске вакансий.