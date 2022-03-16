РИАМО - 16 мар. Следователи возбудили уголовное дело в отношении российского блогера Вероники Белоцерковской за распространение заведомо недостоверной информации о действиях российских Вооруженных сил на Украине. Об сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, женщина опубликовала в своем Instagram-аккаунте несколько записей с заведомо ложными сведениями об использовании ВС РФ для уничтожения украинских городов и населения, в том числе детей.

В действиях Белоцерковской усматриваются признаки преступлениями, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ. Сейчас подозреваемая находится вне пределов России, поэтому решается вопрос об объявлении Белоцерковской в международный розыск.

Статья, по которой возбуждено уголовное дело, была введена в действие 4 марта 2022 года. По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. За это время уже была сформирована правоприменительная практика.

Так, в Томской области были возбуждены уголовные дела в отношении двух местных жителей, которые разместили в соцсети и мессенджерах недостоверную информацию о потерях российских военнослужащих. Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде запрета определенных действий.