РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. В подмосковном Подольске создают народные дружины для содействия правоохранительным органам, уже более 300 жителей округа изъявили желание оказывать посильную помощь сотрудникам полиции в охране общественного порядка, сообщили в УМВД России по Подольску.

В народную дружину принимают граждан РФ, достигших 18-летнего возраста, способных по своим деловым, моральным качествам и состоянию здоровья участвовать в охране общественного порядка и исполнять обязанности народного дружинника.

В народную дружину не принимают граждан, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также ранее осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления; состоящих на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.

Также не берут признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными. Подвергнутых административному наказанию за совершение административных правонарушений, посягающих на общественный правопорядок, общественную безопасность или установленный порядок управления. Имеющих заболевания или физические недостатки, которые по заключению медучреждения препятствуют выполнению обязанностей народного дружинника.

Прием в народную дружину проводят на добровольной основе в индивидуальном порядке на основании личного заявления. На кандидата запрашивают характеристику с места работы (учебы) и места жительства, а также иную характеризующую его информацию. Командир народной дружины или его заместитель проводят собеседование с претендентом.

Народный дружинник должен пройти обучение и успешно сдать зачет по знанию законодательства, регламентирующего охрану общественного порядка и борьбу с правонарушениями, приемам самозащиты и оказания первой помощи пострадавшим.

Новобранцу вручат удостоверение и памятку с основными обязанностями и правами.

На период патрулирования выдадут нарукавную повязку, которая является отличительным знаком народного дружинника и носится на предплечье левой руки.

Перед заступлением на службу по охране общественного порядка и безопасности граждан проводят инструктаж, на котором доводят всю необходимую информацию.

По вопросам вступления в ряды народной добровольной дружины нужно обращаться по телефону отдела обеспечения охраны общественного порядка УМВД России по Подольску: 8(496)754-76-39.