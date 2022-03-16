РИАМО - 16 мар. В РФ арендаторы земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, могут продлить срок действия договора аренды земельного участка в течение 5 рабочих дней на срок до 3 лет. Мера призвана поддержать предпринимателей и граждан, которые не успевают освоить земельный участок, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Особенно важна мера поддержки для тех, у кого на земельных участках уже идет строительство объекта недвижимости.

«На территории Подмосковья мера касается более 100 тысяч физических лиц, предпринимателей и компаний. Аренда будет продлеваться однократно до трех лет путем заключения дополнительного соглашения на региональном портале госуслуг», – сказала зампред правительства Подмосковья Анна Кротова.

Она отметила, что количество лет аренды, оставшихся в запасе, значения не имеет.

С предложением продлить срок действия договоров аренды земельных участков в Госдуму ранее обратилось правительство Подмосковья еще во время пандемии. Сейчас мера позволит арендаторам, которые не могут продлить аренду, завершить строительство в течение 5 рабочих дней.

«Воспользоваться новым законом могут арендаторы земельных участков в том случае, если на момент обращения срок действия договора аренды еще не истек, а также при пользовании земельным участком не были выявлены нарушения земельного законодательства», – добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Обратиться за продлением сроков аренды можно на региональном портале госуслуг. При оформлении услуги необходимо выбрать целью обращение «Внесение изменений в действующий договор аренды земельного участка». За 5 рабочих дней уведомление о готовности дополнительного соглашения будет направлено в личный кабинет заявителя.

Заключить такое допсоглашение можно до 1 марта 2023 года.